В Татарстане объявили конкурс на создание идеи бренда 1100-летия принятия ислама Булгарией

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило всероссийский конкурс на разработку идеи бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое планируется отпраздновать в 2022 году. Об этом сообщается на сайте управления.

"Духовное управление мусульман Республики Татарстан объявляет всероссийский конкурс на разработку идеи бренда предстоящего 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. <…> Цель конкурса - отобрать и использовать в качестве символики лучшие идеи бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которые отражают основные цели, задачи и содержание предстоящих юбилейных мероприятий", - говорится в сообщении.

К участию приглашают всех желающих. Под идеей бренда подразумевается ее концепция, графическое изображение (логотип) и словесное обозначение бренда (слоган). Заявки и творческие работы принимаются с 1 марта по 30 апреля, итоги конкурса подведут до 30 мая текущего года. Организаторы определят трех победителей, каждый из которых получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

"По задумке организаторов конкурса, идея бренда должна отражать, что Россия с богатой и древней историей развития ислама на своей территории является частью мусульманского мира. <…> Критериями отбора конкурсных работ станут: глубина раскрытия темы, творческий подход, выразительность идеи и художественного решения, соответствие тематике конкурса, отражение содержания юбилейных мероприятий, оригинальность и уникальность идеи и художественного решения, мастерство, содержание эскиза, техническое исполнение", - говорится в сообщении.

На встрече президента России Владимира Путина с представителями религиозных объединений 4 ноября 2020 года председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обратился к президенту с просьбой о том, чтобы празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, приходящееся по григорианскому календарю на 2022 год, прошло на государственном уровне. Президент пообещал, что власти РФ достойно подготовятся к юбилею.