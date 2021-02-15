Родителей подростков, плевавших в Вечный огонь под Саратовом, привлекли к ответственности

САРАТОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция установила личности подростков, которые плевали в Вечный огонь в городе Вольске Саратовской области, их родителей привлекли к административной ответственности. Об этом сообщило ГУ МВД региона.

Ранее некоторые СМИ сообщили о публикации видеозаписи в социальных сетях, на которой запечатлены подростки, плюющие в Вечный огонь и оскорблявшие прохожих.

"По факту нарушения общественного порядка несовершеннолетними на площади 10-летия Октября города Вольска, продемонстрированному в видеоролике в сети интернет, сотрудниками полиции проведена проверка. Установлены участники антиобщественных действий - четверо несовершеннолетних жителей города Вольска. С ними сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа, на родителей составлены административные протоколы", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что на родителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних"). Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.