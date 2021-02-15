Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в понедельник во Владивостоке из-за непогоды, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Во Владивостоке сегодня, 15 февраля, введен режим повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций <...> Как следует из постановления, режим введен на период с 19:00 (12:00 мск) 15 февраля по 18 февраля", - говорится в сообщении.

В режим повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города, в том числе теплосети, водоканал и энергетики. На предприятиях созданы аварийные бригады на случай чрезвычайных ситуаций для их оперативной ликвидации. Сейчас на уборке улиц во Владивостоке задействовано более 160 единиц спецтехники. Машины очищают дороги от снега и посыпают их песко-солевой смесью.

Во вторник в городе будут работать все детские сады и школы, но отсутствие ребенка на уроках не будет считаться прогулом, и вести его в школу или нет, будут решать родители.

Снег начался во Владивостоке утром в понедельник, осадки продолжались весь день и сопровождались сильным ветром, в городе был зафиксирован порыв скоростью 25,3 м/с. Согласно прогнозу, ночью и днем во вторник в городе ожидается временами слабый снег, на дорогах будет снежный накат, местами гололедица. Температура воздуха ночью составит от 12 до 14 градусов мороза, днем - 10-12 градусов ниже нуля. Будет дуть сильный ветер, его порывы могут составить до 27 м/с.