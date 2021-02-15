Google выплатит Франции €1,1 млн за некорректное отображение рейтингов отелей

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Ирландский и французский филиал корпорации Google согласились выплатить Франции штраф €1,1 млн за некорректное отображение рейтингов отелей. Об этом в понедельник сообщило Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов (DGCCRF) Министерства экономики и финансов Франции.

"Проведенное с 2019 года Управлением расследование позволило выявить обманный характер рейтинга гостиниц, приводимого Google. Отделения корпорации - Google Ireland и Google France - внесли корректировку в свою практику и после достижения договоренности с прокурором Парижа согласились выплатить штраф в размере €1,1 млн", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что разбирательство было начато после поступления многочисленных жалоб от владельцев и управляющих гостиниц. Проверка французской контролирующей инстанцией Минфина проводилась в течение 2019 и 2020 годов, и ее результаты были переданы в парижскую прокуратуру.

В ходе проверки были собраны данные по рейтингу 7 500 гостиниц, "которые были затем обработаны по специальному алгоритму". Данные Google были автоматически сверены со сведениями французской официальной классификации гостиниц, имеющих от 1 до 5 "звезд", проводимой службой Atout France.

"Проведенное расследование позволило установить, что Google заменил рейтинг Atout France классификацией, сделанной по собственным критериям", - констатирует французская организация. Она особо отмечает, что подобные сведения "вносили путаницу", в частности использованием собственного рейтинга с числом "звезд". В заявлении отмечается, что "подобная практика нанесла сильный ущерб как потребителям, которые были обмануты в отношении уровня предоставляемых услуг, так и владельцам тех гостиниц, классификация которых была незаслуженно понижена относительно официального рейтинга Atout France".

В заявлении сообщается, что с сентября 2019 года, ирландский и французский филиал Google "внесли поправки в их практику" представления рейтинга гостиниц. "Платформы с этого времени используют официальную классификацию Atout France", - заверил Минфин Франции.