В Кремле считают интерсным предложение Маска о беседе с Путиным

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кремль считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается.

Наш редактор провела в ней выходные

Все говорят про социальную сеть Clubhouse. Наш редактор провела в ней выходные

"Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

По его оценке, предложение Маска, "безусловно, очень интересное". "Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", - подчеркнул Песков.

Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX упомянул в Twitter официальный аккаунт Кремля, пригласив Путина поговорить в Clubhouse.