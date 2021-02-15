{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле считают интерсным предложение Маска о беседе с Путиным

Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кремль считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается.

На эту тему
Все говорят про социальную сеть Clubhouse. Наш редактор провела в ней выходные

"Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

По его оценке, предложение Маска, "безусловно, очень интересное". "Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", - подчеркнул Песков.

Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX упомянул в Twitter официальный аккаунт Кремля, пригласив Путина поговорить в Clubhouse.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков: рейтинг Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников
Также представитель Кремля подчеркнул, что информация в видеорасследовании о якобы принадлежащем президенту дворце является неправдой
Читать полностью