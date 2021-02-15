В России разработают стандарты ускоренного обучения для 8 цифровых профессий будущего

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35" совместно с Агентством стратегических инициатив и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" разработает стандарты для ускоренной подготовки специалистов восьми востребованных цифровых профессий. Об этом в понедельник сообщила ректор Университета НТИ "20.35" Нина Яныкина.

"Один из [совместных для трех организаций] проектов <…> [касается] ускоренной разработки проектов квалификаций, образовательных и профессиональных стандартов, образовательных программ для тех профессий будущего, которые являются наиболее востребованными сейчас и будут востребованы в ближайшие годы. Это три направления - искусственный интеллект, образовательные среды и игровые среды. Мы уже сформировали список из восьми профессий будущего, по которым <…> мы реализуем те условия, которые позволят обеспечить ускоренную подготовку таких специалистов и выход их рынок", - сказала Яныкина на организованной платформой Национальной технологической инициативы онлайн-конференции "Дефицит кадров: как вырастить поколение IT-специалистов".

Среди цифровых профессий, требующих ускоренной подготовки кадров, - дата-инженер в области образования, специалист по машинному обучению, гейм-дизайнер, специалисты в области виртуальной и дополненной реальностей (VR/AR), а также в сфере облачных технологий и другие.

"[Востребован также] аналитик, "обработчик" данных. <…> Потому что данных много, и сегодня, как мне кажется, до сих пор нет идеальной ситуации ни в одной организации или отрасли в стране, при которой бы с данными работали на идеальной высоте", - добавила она.