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Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

В торгах участвовали четыре претендента
© RUPTLY/TACС

ВОРОНЕЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Российский аукционный дом (РАД) за 2,6 млн рублей продал скульптуру Аленки из Нововоронежа.

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Начальная цена арт-объекта составляла 1 млн рублей, сообщила ТАСС представитель РАД.

"Торги завершились, "арт-объект Аленушка" продан за 2,6 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным сайта Российского аукционного дома, торги начались в 11:00 мск в понедельник, в них участвовали четыре претендента. Аукцион завершился почти через два с половиной часа. По данным представительницы РАД, имя покупателя пока неизвестно.

 

 

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