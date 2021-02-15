Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Начальная цена арт-объекта составляла 1 млн рублей, сообщила ТАСС представитель РАД.

"Торги завершились, "арт-объект Аленушка" продан за 2,6 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным сайта Российского аукционного дома, торги начались в 11:00 мск в понедельник, в них участвовали четыре претендента. Аукцион завершился почти через два с половиной часа. По данным представительницы РАД, имя покупателя пока неизвестно.