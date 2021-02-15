Новая эпидемия лихорадки Эбола. Что известно о болезни

Вирус впервые был идентифицирован в 1976 году, когда одновременно произошли две вспышки: одна — в селении на реке Эбола в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго) и вторая — в отдаленном районе Судана. Название вирус получил от реки, рядом с которой впервые был зарегистрирован.

Считается, что естественными хозяевами вируса Эбола являются летучие мыши семейства Pteropodidae. Вирус передается людям от диких животных и распространяется от человека к человеку при тесном контакте через слизистую оболочку или повреждения на кожном покрове.

Инфицирование также возможно при контакте поврежденной кожи или слизистой здорового человека с предметами или средой, содержащими следы жидкости организма больного. Например, с испачканной одеждой, постельным бельем, перчатками, защитными средствами и медицинскими отходами, такими как использованные шприцы.