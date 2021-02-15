В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса

ЖЕНЕВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. Об этом заявила в понедельник в интервью, опубликованном в Twitter , главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы [коронавирусом, вызывающим COVID-19]", - сказала она.

"Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ", - продолжила Сваминатан. Однако у некоторых переболевших иммунный ответ не является сильным. Речь идет "особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов". Поэтому ВОЗ рекомендует сделать прививку, отметила она.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - сказала эксперт. Сваминатан пояснила при этом, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. "Ученые все еще исследуют этот вопрос", - резюмировала она.

Сваминатан напомнила, что вакцинироваться от COVID-19 могут только взрослые. "Исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных", - отметила она.