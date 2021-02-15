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Голикова рассказала о росте производства дефицитных онкологических препаратов в России

За последние три месяца оно выросло более чем в три раза
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Производство дефицитных онкологических препаратов в России за последние три месяца выросло более чем в три раза - с 680 тыс. до 2,4 млн упаковок в месяц, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза. Это было 680 тыс. упаковок в месяц, сейчас это 2,4 млн", - сказала она, выступая на открытии нового корпуса детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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