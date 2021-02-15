МФЦ в Вологодской области вернутся к обычному режиму работы с 24 февраля

ВОЛОГДА, 15 февраля. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) Вологодской области с 24 февраля будут работать в прежнем режиме - принимать посетителей будут в порядке текущей очереди, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее МФЦ работали строго по предварительной записи.

"В связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией МФЦ были переведены в режим приема граждан по предварительной записи. Она открывается на семь дней вперед. Сейчас эпидситуация в Вологодской области и в целом в России стабилизируется, наблюдается уменьшение числа заболевших и госпитализированных, поэтому считаю возможным с 24 февраля возобновить стандартный режим работы МФЦ в порядке текущей очередности", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

При этом прием заявителей продолжится с соблюдением масочного режима и всех иных мер эпидемиологический безопасности, подчеркнул глава региона. "Решения некоторых регионов РФ о приостановке масочного режима являются рекомендательными. Считаю, что масочный режим должен быть продлен как минимум до окончания режима повышенной готовности (был продлен в Вологодской области до 28 февраля включительно). Это наша безопасность, безопасность нашего старшего поколения", - отметил Кувшинников.

По данным регионального оперштаба, на 15 февраля в области 36 682 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 231 случай. Выздоровели 31 895 человек, умерли 713. Моногоспитали загружены на 44%, сообщил губернатор.