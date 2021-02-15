В России на базе НМИЦ им. Блохина открылась самая крупная детская онкологическая клиника

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) открылся в понедельник в Москве на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу сразу сказать, что этот центр является одной из составляющих тех реорганизаций в системе онкологии, начиная с 2018 года <...> То, что сегодня делается, это системная работа", - сказал Мурашко.

Новый корпус включает 275 коек. В частности, как уточнили в пресс-службе Центра им. Блохина, 25 коек крупнейшего в стране трансплантационного центра, позволит принимать до 1,5 тыс. детей в год, что поможет закрыть оставшуюся потребность страны в высокотехнологичной онкологической помощи пациентам от 0 до 18 лет - инновационная онкохирургия, трансплантация костного мозга, высокодозная химио- и иммунная терапия.

Отмечается также, что пациенты НИИ детской онкологии и гематологии получают лечение по международным протоколам, каждый из них проходит молекулярно-генетическое тестирование, что дает возможность разрабатывать персональный режим высокодозной химиотерапии у детей со злокачественными опухолями высокого риска. "Новые современные подходы в диагностике и лечении позволяют врачам НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина сохранять жизни до 80% заболевших детей (в среднем по всем видам опухолевых заболеваний). Год от года совершенствуются органосохраняющие технологии. Пациенты, страдающие опухолями костей, успешно эндопротезируются. При опухолях орбиты и глаза врачи в большинстве случаев сохраняют ребенку глаз и зрение. Органосохраняющее лечение получает 95% пациентов", - отметили в пресс-службе.

ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России - крупнейшая онкологическая клиника России и Европы, конгломерат медицинской помощи, образования и науки. Включает три клинических института - НИИ клинической онкологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ клинической и экспериментальной радиологии. А также два института, занимающихся фундаментальными научными разработками - НИИ канцерогенеза, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей. С 2014 года работает производственный филиал "Наукопрофи", где разрабатываются оригинальные противоопухолевые лекарственные препараты. Ежегодно в центре проходят лечение более 221 тыс. пациентов. Здесь сосредоточены лучшие онкологи страны, проводящие множество уникальных операций, используется новейшее оборудование и передовые методики диагностики и лечения всех видов рака.