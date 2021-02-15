Голикова заявила, что смертность от онкозаболеваний в 2020 году снизилась

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Смертность от онкологических заболеваний снизилась в 2020 году, несмотря на пандемию. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Нас часто осуждали за то, что мы не оказываем плановую помощь, что мы остановили плановую помощь, отдали все в угоду ковиду, но показатели естественного движения населения, которые мы пока имеем как предварительные за 2020 год по онкологии, свидетельствуют о том, что мы не останавливали эти мероприятия. <...> Мы снизили смертность от онкологических заболеваний, пусть это не такой большой шаг, как хотелось бы. Но в пандемический год это важный результат, который свидетельствует о том, что все работает", - сказала она на открытии нового корпуса детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. населения. На достижение этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, создать референс-центры различных методов исследований.