Котяков: ПФР до конца года должен создать сервис по автоматическому назначению пенсий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий, а также до конца года создать сервис, предусматривающий назначение пенсий в проактивном порядке (без подачи заявления). Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима.

"Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан. Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу - до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан. А для тех граждан, которые не достигли пенсионного возраста, нам необходимо дать возможность им в любой момент времени получить информацию о тех пенсионных страховых выплатах, которые им будут положены", - сказал он.

В декабре первый замглавы "Единой России" Андрей Исаев заявил, что партия разработала законопроект, позволяющий гражданам старше 45 лет получать полную информацию о будущей пенсии через портал госуслуг.