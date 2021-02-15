РГИСИ впервые проведет онлайн-трансляцию защиты дипломов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) впервые организовал в понедельник онлайн-трансляцию защиты дипломных проектов будущих режиссеров кино и телевидения. В течение двух дней 19 короткометражных кинопремьер будут доступны в официальной группе РГИСИ ВКонтакте.

В этой панораме - хроника современной деревенской жизни "Где не ходят поезда", фильм "Взаперти" о пандемии 2020 года, триллер о чекистах "Самый страшный зверь", фильм-исследование "Сегодня ты герой" о "кухне" актерской профессии, психологические портреты, социальные драмы. Члены аттестационной комиссии в прямом эфире зададут вопросы режиссерам и по итогам обсуждения выставят им оценки.

"Девятнадцать выпускников моего курса в день защиты своих фильмов впервые выйдут на широкую интернет-аудиторию. Я доволен своим курсом, потому что, несмотря на ситуацию с пандемией, они на собственные деньги смогли снять свои фильмы, и среди них есть, на мой взгляд, работы фестивального уровня", - сказал ТАСС заведующий кафедрой режиссуры телевидения, лауреат премии ТЭФИ Александр Мелентьев, выпускающий свой четвертый курс.

По его наблюдениям, в этой профессии выпускники при нынешней конкуренции должны пройти процесс жесткого отбора. В основном они ищут себя на съемочных площадках сериалов, "это сейчас поле, на которое все сориентированы".

В 1963 году Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ) стал первым вузом в СССР, который организовал подготовку режиссеров телевидения. За эти десятилетия кафедра выпустила более полутора тысяч режиссеров кино и телевидения, многие из которых стали руководителями и создателями телевизионных объединений в республиках Советского Союза и регионах Российской Федерации. Они работают в отечественной и зарубежной киноиндустрии, являются лауреатами престижных премий.