Глава Амурской области сообщил, что в регионе почти все врачи привились от коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Практически все медики в Амурской области привились от коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Василий Орлов.

"Практически закрыли [вакцинацию] группы риска по врачам <…> Порядка 1,7 тыс. "отказников", но с ними ведется работа. Они видят, что нет отрицательной реакции на вакцину, и из отказников появляются люди, которые с удовольствием применяют вакцину", - сказал Орлов.

Как уточнили в правительстве региона, в Амурской области прививки поставили 4,8 тыс. работников медорганизаций, 3,3 тыс. работников образовательных учреждений, 828 - учреждений соцобслуживания, 1,2 тыс. - сферы обслуживания, 4 тыс. жителей в возрасте старше 60 лет. Всего - 21,3 тыс. человек. За все время в регион поступило 28,4 тыс. доз вакцины.

"Заболеваемость идет на спад. [На сегодня регистрируется] 35 заболеваний ежедневно, на пике было по 150 случаев ежедневно", - добавил Орлов.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января 2020 года. Всего в области зарегистрировано 20 438 случаев, умер 151 человек.