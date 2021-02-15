Штормовое предупреждение из-за морозов объявили в восьми регионах Поволжья

ТАСС, 15 февраля. Аномальная погода ожидается в регионах Поволжья до 20 февраля. Об этом в понедельник сообщается на сайтах Приволжского и Верхне-Волжского УГМС.

"В период с 14 по 20 февраля по Нижегородской области, с 15 по 20 февраля по Кировской области, с 15 по 19 февраля по Республике Марий Эл и Чувашской Республике ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

В Ульяновской и Саратовской областях штормовое предупреждение объявлено с 15 по 19 февраля, в Самарской и Оренбургской области - с 16 по 20 февраля. В этих регионах среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

В региональных управлениях МЧС не исключают вероятности повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб и возникновения ДТП.