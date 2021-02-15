Власти Москвы отказали ЛДПР в проведении митинга на Пушкинской площади 23 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Митинг на Пушкинской площади в центре Москвы 23 февраля не состоится в связи с действующим из-за ситуации с коронавируса в столице запретом на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

"В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", установленный пунктом 2 указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать. <...> В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении 23 февраля 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с количеством участников до 2 тыс. человек с 11:00 до 16:00 на Пушкинской площади.

10 февраля в пресс-службе ЛДПР сообщили ТАСС, что представители организации подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 23 февраля традиционного митинга в честь Дня защитника Отечества. Для проведения мероприятия планировалась установка сцены и звукового оборудования у памятника А.С. Пушкину.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией ЛДПР проведет традиционный митинг по случаю Дня армии (23 февраля) в Колонном зале Дома Союзов (вход со стороны ул. Большая Дмитровка, д. 1/30). Начало в 12:00", - уточнили в пресс-службе.