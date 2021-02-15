Представители "Синьхуа" и Reuters вышли в финал News Photo Awards. Overcoming COVID

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Представители "Синьхуа", Reuters, Associated Press и других информационных агентств стали финалистами международного конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного ТАСС.

"В шорт-лист вошли 16 снимков в категории "Одиночная фотография" и 12 работ в категории "Серия фотографий", - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

В категории "Одиночная фотография" в финал вышли работы Сяо Ицзю (информационное агентство "Синьхуа"), Ильи Питалева (МИА "Россия Сегодня", Sputnik), Брайса Лоренцо Куто (агентство EFE), Джоша Эдельсона (фрилансер), Эли Сонг (Reuters) и других. В номинации "Серия фотографий" в шорт-лист вошли Родриго Мигель Абд (Associated Press), Илья Питалев (МИА "Россия Сегодня", Sputnik), Валерий Шарифулин (ТАСС).

"Мы ознакомились с очень большим количеством фотографий. Несмотря на то, что они объединены одной темой, они все очень разные по настроению, по духу. Все они заставляют задуматься о ценности человеческой жизни, о реальной угрозе, с которой столкнулось человечество. При этом во многих из них авторы стремились показать надежду, единение и сплоченность людей в тяжелых условиях пандемии. В этом и есть задача фотожурналистики - показать историю такой, какая она есть, без фотошопа и приукрашиваний", - сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС и председатель жюри конкурса Григорий Дукор.

Всего на конкурс поступило около 4 тыс. работ фотографов из более чем 80 стран. Среди лидеров по количеству присланных работ - Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.

Имена победителей назовут 11 марта - в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения. Победитель Гран-при получит $10 тыс., а победители в номинациях "Одиночная фотография и "Серия фотографий" получат по $3 тыс.