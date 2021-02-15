В Липецкой области разработали турмаршрут по казачьим станицам

ТАСС, 15 февраля. Туристический маршрут по казачьим станицам разработали в Елецком районе Липецкой области, он включает знакомство с казачьими обрядами, блюдами традиционной кухни, играми и песнями. Также во время турмаршрута предусмотрено посещение построенного казаками храма XVI века. Об этом рассказала ТАСС в понедельник руководитель отдела по развитию туризма Елецкого района Юлия Мякотных.

"Мы разработали первый в регионе казачий туристический маршрут "Дорогами казаков", он включает посещение центра казачьей культуры в селе Казаки, его ежегодной фестивальной площадки "Казачья застава". Туристов встречаем с казачьей чаркой, затем в селе Казаки туристы посещают два источника, построенный казаками храм Георгия Победоносца XVI века со старинными иконами, столетнюю школа из тесаного камня. А в селе Черкассы в большом музее "Берегиня" туристы узнают о многих казачьих обрядах, например, об обряде первых штанов, когда маленькому казачонку впервые надевали штаны с лампасами", - сказала она.

Мякотных объяснила, что село Казаки основали донские казаки, проходившие службу на сторожевых башнях Ельца, после они получили здесь земельные наделы и построили свои дома. Сейчас в селе проживают около 3,5 тыс. человек. В соседнем селе Черкассы, где проживают более 1 тыс. человек, туристам предлагают послушать старинные казачьи песни, посмотреть на устройство казачьего быта, коллекцию древней домашней утвари, попробовать настоящие казачьи блюда.

"В селе Казаки у нас ежегодно проходит межрегиональный фестиваль "Казачья застава", который собирает на вокальный конкурс "Пой, душа казачья!" казачьи ансамбли со всей страны, из Волгограда, Ростова, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, а также более 7 тыс. гостей. В этом году он пройдет 19-20 июня, в его шатрах-куренях туристам демонстрируют, как казаки делали вино, как занимались рыболовством, а также угощают казачьими блюдами", - добавила она.

По словам собеседницы агентства, турмаршрут с посещением в селе Казаки фестивальной площадки с разными казачьими играми и чаепитием рассчитали на три часа. Она уточнила, что Елецкий район посещают более 46 тыс. туристов в год.