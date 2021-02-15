Журнал Men's Health перезапустят в России в апреле

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Журнал Men’s Health, который перестал издаваться в России в начале 2020 года, будет перезапущен в апреле 2021 года. Об этом в понедельник сообщается на сайте медиахолдинга Independent Media.

"Перезапуск намечен на апрель 2021 года. Данное событие открывает новую страницу в истории легендарного бренда: он становится глобальным источником информации о здоровом образе жизни, фитнесе, спорте, спортивных и экстремальных видах досуга, путешествиях и выдающихся людях для всех увлеченных мужчин России", - говорится в сообщении.

Печатная версия журнала будет издаваться пять раз в год. Сайт издания также будет перезапущен, основное присутствие бренда планируется именно в цифровом формате.

На должность главного редактора журнала назначен Антон Иванов, бывший заместитель главного редактора GQ.

Журнал Men’s Health с аудиторией более 21 млн читателей представлен в 35 странах. В России журнал выпускался с 1998 года. Холдинг Independent Media занимается выпуском в России таких изданий, как Cosmopolitan, "Домашний очаг", Harper's Bazaar, Grazia, Esquire и др.