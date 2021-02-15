Власти Петербурга расширили круг получателей выплат для блокадников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Региональные выплаты, предоставляемые в Санкт-Петербурге жителям блокадного Ленинграда, будут распространены на жителей прилегающих поселков Ленинградской области, которые в годы войны находились внутри блокадного кольца. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства в понедельник.

Он отметил, что ранее круг получателей выплат был расширен за счет снятия ограничения по учету времени пребывания в блокадном Ленинграде.

"К нам поступали обращения от общественных организаций, и чтобы устранить несправедливость по отношению к ленинградцам, которые не имеют статус жителя блокадного Ленинграда, мы приняли решение, и с января 2020 года ввели новые меры поддержки тем, кто проживал в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от количества дней. Мы установили им ежемесячную денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, эти льготы финансируются региональным бюджетом. Теперь нам необходимо расширить эти меры социальной поддержки, нужно предусмотреть такие же выплаты для людей, которые жили или родились на той территории Ленинградской области, которая вместе с городом оказалась в блокадном кольце", - сказал Беглов на заседании.

Губернатор напомнил, что границы блокадного кольца проходили не только по территории Ленинграда, но и по территории Ленинградской области. Границы города и области со времени Великой Отечественной войны изменились - некоторые бывшие областные территории вошли в состав Петербурга, но их жители не имеют права на социальную поддержку от города. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, изменения, которые позволят распространить льготы на эту категорию граждан, будут внесены в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Они одобрены на рабочем совещании у губернатора, и в ближайшее время проект закона будет направлен в законодательное собрание Санкт-Петербурга.

"Поправками в Социальный кодекс для них предусматривается ежемесячная денежная выплата и доплата к пенсии по инвалидности. Также им будет предоставлено право на льготный проезд в общественном транспорте и право на оздоровительный отдых за счет городского бюджета", - сообщили в пресс-службе, отметив, что дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться за счет городского бюджета. На эти цели в 2021 году выделено 134 млн рублей.

Знак "Жителю блокадного Ленинграда" был учрежден в 1989 году для признания особого статуса людей, переживших блокаду. Он вручался гражданам при наличии документов о проживании в блокадном Ленинграде не менее 4 месяцев. По данным городской администрации, на сегодня в Петербурге проживают 64 785 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".