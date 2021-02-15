Медики привили от коронавируса 101-летнюю жительницу Псковской области

ПСКОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Медики сделали прививку от коронавируса одной из старейших жительниц Псковской области. Вакцину получила 101-летняя пенсионерка, сообщила в понедельник пресс-служба администрации области.

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"Одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса. 2 мая бабушка отпразднует 102 года", - говорится в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 30 864, выздоровели 19 742 человека. На данный момент в регионе переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых.