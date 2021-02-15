Город Санья на Хайнане подготовил романтическую программу ночного туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Курортный город Санья в южной части провинции Хайнань в период праздников по случаю наступления года Белого быка по лунному календарю подготовил для гостей острова особую романтическую программу ночного туризма. Об этом сообщила в понедельник местная администрация.

На странице муниципалитета в социальной сети WeChat власти советуют отдыхающим посетить ряд достопримечательностей, которые особенно красивы в темное время суток, когда в городе зажигаются огни и включается праздничная подсветка. Прежде всего это парк "Лухуэйтоу" (буквально: "Олень, поворачивающий голову"), он расположен на небольшом полуострове, который омывается водами бухты Санья.

Кроме того, приезжим настоятельно рекомендуют совершить вечернюю прогулку по лесопарку "Линьчуньлин" ("Весенний хребет") который находится на естественной возвышенности и хорошо подходит для людей, предпочитающих активный вид отдыха.

Одна из важных достопримечательностей, расположенная в самом центре Санья и пользующаяся большой популярностью у отдыхающих - хребет Феникса. Там есть зона ландшафтного туризма "Хайши шаньмэн" ("Клятва моря и присяга гор").

Удивительная городская подсветка

Все упомянутые объекты находятся недалеко от магазинов и ресторанов, оттуда можно быстро добраться до баров, клубов и прочих объектов культурного отдыха.

Гостям города стоит собственными глазами увидеть иллюминационную композицию международного отеля "Атлантис", побывать в Национальном парке рисовых плантаций, где современные 7D-голограммы позволяют посетителям увидеть объемные изображения, созданные передовыми технологиями светотени.

Также туристам советуют посетить фестиваль фонарей "Лучэн", который ежедневно привлекает десятки тысяч людей. Кроме того, местная администрация рекомендует отдыхающим заглянуть в ночной тематический парк "Хайчан - море фэнтезийных развлечений". В период праздников по случаю наступления года Быка его программа была существенно расширена.

Власти города рекомендуют посетить один из символов Хайнаня - остров Феникс, который часто называют "Восточный Дубай". Там расположены современные отели, а также пристани для круизных судов. С наступлением темноты здесь можно увидеть световое шоу.

Общенациональные выходные по случаю наступления нового года по лунному календарю в Китае длятся ровно неделю, с 11 по 17 февраля включительно.

Санья - один из крупнейших курортов Китая, туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения. Администрация Хайнаня также планирует превратить этот город в крупный финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. По уровню благосостояния он уже сейчас занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР.