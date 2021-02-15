Мособлдума вернется к очному проведению заседаний 18 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы вернутся к очному проведению заседаний с 18 февраля. При этом ряд мероприятий парламент продолжит проводить в дистанционном режиме, сообщила пресс-служба региональной думы в понедельник.

"В связи с нормализацией ситуации с COVID-19 принято решение отчасти возвращаться и к формату офлайн-мероприятий. Этому во многом способствует и активный процесс вакцинации среди граждан. Около половины депутатов и часть сотрудников аппарата думы также уже провакцинированы. Соответственно, ближайшее пленарное заседание (18 февраля - прим. ТАСС) пройдет уже в традиционном режиме", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова

Отмечается, что при входе в Мособлдуму по-прежнему будут измерять температуру, а посетителей с признаками респираторного заболевания в здание пускать не будут. Также будет сохраняться социальная дистанция и масочный режим.

"Полностью от мероприятий в формате ВКС (видео-конференц-связи - прим. ТАСС) парламент отказываться не будет - это вполне хорошая альтернатива "живым" заседаниям, особенно когда в них задействовано много участников не только из разных частей Подмосковья, но и из других регионов страны", - добавил Брынцалов.