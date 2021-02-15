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Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Президент ждет доклад по этому вопросу до 15 марта, далее - один раз в полгода
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

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Как говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства, кабмину необходимо "обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье".

Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 марта, далее - один раз в полгода.

Также кабинету министров в этот же срок надлежит "обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней", и профинансировать эти исследования.

Правительству вместе с главами регионов президент поручил организовать массовую вакцинацию населения страны от коронавируса с учетом ранее данных поручений, а также обеспечить утверждение плана проведения вакцинации, ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а при необходимости предусмотреть дополнительное финансирование. Доклад по этому вопросу нужно предоставить до 20 февраля, далее докладывать ежемесячно.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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