Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Как говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства, кабмину необходимо "обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье".

Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 марта, далее - один раз в полгода.

Также кабинету министров в этот же срок надлежит "обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней", и профинансировать эти исследования.

Правительству вместе с главами регионов президент поручил организовать массовую вакцинацию населения страны от коронавируса с учетом ранее данных поручений, а также обеспечить утверждение плана проведения вакцинации, ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а при необходимости предусмотреть дополнительное финансирование. Доклад по этому вопросу нужно предоставить до 20 февраля, далее докладывать ежемесячно.