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Путин поручил провести эксперимент по внедрению цифровых дубликатов бумажных документов

Эксперимент будет проведен к декабрю

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по использованию электронных дубликатов официальных документов, в том числе в мобильных приложениях, будет проведен в России к декабрю текущего года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина правительству опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами <…>", - говорится в одном из поручений по итогам состоявшегося 13 января совещания главы государства с правительством.

Должны быть определены перечни документов и случаи, при которых допустимо использование цифровых дубликатов в рамках этого эксперимента. Кроме того, необходимо предусмотреть меры безопасности, в том числе "по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов", указано в поручении, срок исполнения которого установлен до 1 декабря 2021 года.

С просьбой поддержать инициативу проведения такого эксперимента к президенту на совещании 13 января обратился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, речь идет о том, чтобы запустить в тестовом режиме мобильное приложение, содержащее цифровые двойники часто используемых документов. Как отметил вице-премьер, у граждан в этом случае появится возможность хранить в мобильном телефоне удостоверения личности, водительские права, справки о регистрации по месту жительства и другие документы.

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