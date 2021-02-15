Тренеры в Ульяновской области смогут получить по 1 млн рублей за трудоустройство на селе

УЛЬЯНОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Тренеры, трудоустроившиеся в спортивные организации в селах Ульяновской области с населением до 50 тыс. человек, смогут получить 1 млн рублей в качестве господдержки. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник.

"Каждый специалист, который приедет работать в сельскую спортивную организацию, получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Эти деньги можно будет использовать на приобретение жилья", - написал губернатор.

Морозов добавил, что выплаты будут производиться по программе "Спорт на селе", которая предусматривает поддержку тренеров для работы в сельских населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек. Власти региона уже приступили к разработке программы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона, программу планируют утвердить в течение месяца. "На 2021 год на реализацию программы предусмотрено 10 млн рублей", - пояснила собеседница агентства.