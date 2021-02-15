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Кировский губернатор предложил использовать маткапитал на покупку газового оборудования

Игорь Васильев также считает, что нужно восстановить единый технологический цикл эксплуатации и обслуживания газораспределительных сетей внутридомового газового оборудования

КИРОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил рассмотреть возможность использования федерального материнского капитала на приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования. Предложение было озвучено в понедельник на онлайн-заседании рабочей группы Госсовета РФ по развитию систем газоснабжения и газификации.

"Предлагаем рассмотреть возможность использовать федеральный материнский капитал на приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования. Процедура достаточно прозрачная, понятная, и риски, на мой взгляд, минимальны", - сказал Васильев.

Он также отметил необходимость "восстановления единого технологического цикла эксплуатации и обслуживания газораспределительных сетей внутридомового газового оборудования". По его словам, это позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с утечками газа. "В настоящее время существующим жилищным законодательством такой цикл как единый, к сожалению, не рассматривается", - отметил Васильев.

В Кировской области 10 июля 2020 года в поселке городского типа Кикнур взорвался газ в квартире трехэтажного кирпичного жилого дома, погиб мужчина 60 лет, пострадали еще три человека, позднее одна женщина умерла в больнице. Ранее, 2 июля 2020 года, в Кирове на улице Орджоникидзе в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали две женщины, одна из них позднее умерла в больнице. Выяснилось, что в доме не была вовремя проведена диагностика газового оборудования.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская область
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