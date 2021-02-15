Путин поручил обеспечить возможность загрузки данных о счетах россиян на сайт госуслуг

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность внесения данных о банковских счетах граждан на портал госуслуг для социальных выплат. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства.

"Обеспечить возможность размещения гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг реквизитов принадлежащих им банковских счетов для предоставления государственных и муниципальных услуг, включая осуществление социальных выплат, установив при этом случаи предоставления таких услуг в упреждающем (проактивном) режиме, а также определив меры по защите размещаемых гражданами сведений", - говорится в перечне поручений.

Сделать это правительство РФ должно будет вместе с Банком России до 1 июля.