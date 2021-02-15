Двух жителей Тюменской области госпитализировали с симптомами гаффской болезни

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Двух человек с подозрением на гаффскую болезнь госпитализировали в больницу Тобольска в Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"В приемное отделение областной больницы №3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. В настоящее время им проводится комплексная диагностика. На момент осмотра состояние пациентов оценено как удовлетворительное", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что окончательный диагноз установят по итогам всех проведенных исследований.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих.

В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

Как сообщал ТАСС, первая за всю историю наблюдений вспышка гаффской болезни в Тюменской области произошла в октябре 2019 года. С подозрением на опасное заболевание госпитализировали 10 человек, диагноз подтвердился у восьмерых. Причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевское. 28 ноября 2019 года сообщалось, что вылов рыбы из озера Андреевское запретили на год.