Собянин надеется на скорое возобновление массовых мероприятий в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в столице продолжит улучшаться ситуация с коронавирусом, и станет возможным проведение массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате. Об этом он сообщил в понедельник в ходе церемонии награждения премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

"Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы", - сказал Собянин.

Ранее 27 января он отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников. Теперь решение о том, возвращать работников в офисы или сохранять удаленный режим работы, остается за руководителями предприятий. При этом сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. Кроме этого, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.

"Пандемия еще не закончилась, и ограничения еще не закончились. Но вы видите, как мы быстро их снимаем по мере возможностей. При первой же возможности мы стараемся снять максимум ограничений. Спортивные залы переведены на более-менее нормальную работу, с 50% зрителей на соревнованиях, все остальные виды тренировок разрешены, никаких запретов нет", - сказал мэр в ходе церемонии.

4 февраля мэр заявил, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве к маю. При этом он отметил, проводить массовые мероприятия в Москве пока рано, также преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска.

Также Собянин указал, что отмена требования о переводе 30% сотрудников в Москве на удаленный режим работы является важным решением, которое дает возможность экономике нормально развиваться, а людям - возвращаться на рабочие места и полноценно работать. По словам мэра, при принятии решений необходимо рассматривать социально-экономическую ситуацию и отменять те запреты, которые прямо влияют на нее. Среди таковых он назвал отмену ограничений на посещение школьниками старших классов очных занятий, ограничений на работу общепита, в том числе в ночное время, а также частичных ограничений на работу театров, кинотеатров и концертных залов.