В Северной Осетии создадут Дом войлока на средства президентского гранта

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Дом войлока создадут в Северной Осетии благодаря президентскому гранту в размере 3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в культурном учреждении "Благодать", которая реализует проект.

"До полной утраты древнего ремесла в республике валяли из шерсти практически в каждом доме. Но это было не только ремеслом, но и искусством. Таким образом, Дом войлока обретает второе, еще более мощное основание войти в жизнь республики и ее народа. Для его создания руководство республики выделило помещение во Владикавказе в историческом фонде", - сказал собеседник агентства. Проект будет реализован до февраля 2022 года.

В Доме войлока планируют создать музей, где будут проводиться инсценированные мастер-шоу о традициях войлоковаляния с фольклорным сопровождением, что привлечет не только жителей региона, но и туристов. Также там будут проводиться мастер-классы с участием именитых мастеров для обучения республиканских валяльщиц новым техникам. Это позволит расширить число производителей сувенирной продукции из войлока и шерсти.

Всего в проекте планируется охватить не менее 200 человек в формате офлайн, не менее 5 000 человек онлайн.

"За три года в республике возрождено полностью утраченное ремесло войлоковаляния. Создано целое сообщество войлоковаляльщиц. Пять человек трудоустроено в мастерскую по созданию эксклюзивной валяной одежды. 45 педагогов допобразования знакомят с древним ремеслом своих учеников, используя шерсть и инструментарий, предоставленные проектом "Национальная школа войлока Осетии", который также поддержан фондом президентских грантов", - пояснили в учреждении.

В настоящее время в районах республики обучаются еще 315 человек.