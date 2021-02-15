В Белгородской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ТАСС, 15 февраля. Власти Белгородской области продлили режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, введенный на фоне пандемии коронавируса в ноябре 2020 года, до 15 марта. Об этом сообщил в понедельник оперштаб региона.

"Лица старше 65 лет продолжают оставаться в режиме самоизоляции на следующие периоды: с 16 февраля по 1 марта, со 2 по 15 марта", - говорится в сообщении.

Жители региона, находящиеся на самоизоляции, могут покидать дома для похода в магазины, выгула домашних животных, занятий спортом или посещения врача.

К 15 февраля в Белгородской области около 6 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса, первый компонент получили 53 тыс. жителей региона, в листе ожидания находятся еще 42 тыс. человек.

По данным оперативного штаба региона, к 15 февраля в Белгородской области выявили 29 908 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 958 человек, 448 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, до 31 марта продлен запрет на ночные развлекательные мероприятия.