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Путин поручил до 1 марта разработать меры содействия трудоустройству безработных

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину до 1 марта проработать меры по поддержке занятости безработных. Соответствующее поручение по итогам совещания по экономическим вопросам опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных", - говорится в тексте документа. Поручение должно быть выполнено до 1 марта. В дальнейшем чиновники должны отчитываться ежеквартально.

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