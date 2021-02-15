В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина "Вектора" эффективна против мутаций коронавируса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", эффективна против южноафриканской, британской и бразильской мутаций вируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

"Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "Эпиваккорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", - говорится в сообщении.

Кроме того, центр постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал "Вектору" разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцев старше 18 лет.