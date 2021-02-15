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Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse

Телеведущий собирается обратиться в техподдержку соцсети

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Аккаунт телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в голосовой соцсети Clubhouse.

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"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свобода слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?" - написал в понедельник Соловьев в своем Telegram-канале.

Телеведущий также сообщил о намерении обратиться в техподдержку Clubhouse.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

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