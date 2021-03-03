Новые пути: как ЛУКОЙЛ производит битумы для российских дорог

Строительство собственного научно-исследовательского центра по изучению и созданию битумных материалов, сотрудничество с регионами, модернизация логистики и другие решения, которые принимает ЛЛК-Интернешнл - единый центр управления бизнесом битумных материалов Группы "ЛУКОЙЛ" - в стремлении улучшить автомобильные дороги России

Из-за большой протяженности с севера на юг Россия располагается одновременно в нескольких климатических поясах: арктическом, субарктическом, умеренном и частично субтропическом. Вместе с тем в нашей стране насчитывается более 1,5 млн км автомобильных дорог, многие из которых проходят через разные климатические зоны. Этот фактор обязаны учитывать как проектировщики автомобильных трасс, так и разработчики материалов для дорожного полотна. Кроме того, для эффективной систематической работы необходимо наладить логистику, чтобы доставлять эти материалы до удаленных регионов страны. Об опыте, исследованиях и разработках ООО "ЛЛК-Интернешнл" (100% дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ"), одного из главных российских производителей современных битумных материалов, которые используются при строительстве магистралей, - в партнерском материале ТАСС.

80 методов испытаний Долговечность дорожного полотна во многом зависит от качества битума. Именно этот продукт переработки нефти отвечает за "связывание" гравия, щебня, песка и других компонентов в составе асфальта. Со временем, под влиянием погодных условий и естественной эксплуатационной нагрузки, битум теряет вяжущие свойства, и дорога начинает разрушаться. Поэтому при изготовлении этого материала необходимо учитывать расположение и загруженность будущей дороги. В мае 2019 года у ЛЛК-Интернешнл появился собственный научно-исследовательский центр (НИЦ) - открыли его в городе Кстово Нижегородской области, на территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Центр оснастили оборудованием, которое позволяет моделировать транспортную нагрузку и климатические условия любой сложности и проводить испытания битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия по более чем 80 методам. Специалисты могут, например, определять температурный диапазон, при котором битум в составе дорожного полотна дольше сохранит свои качественные характеристики. Битумные материалы в центре разрабатывают не только для автомобильных магистралей, но и для объектов с особыми требованиями к эксплуатации, например гоночных трасс и взлетно-посадочных полос.

Кроме того, в НИЦ обучают специалистов дорожно-строительных организаций, сотрудничающих с ЛУКОЙЛ, разрабатывают собственные рецептуры асфальтобетонов и корректируют для них технологии приготовления и укладки асфальтобетонных смесей. Компания работает с научными институтами и вузами, проводит профессиональные семинары для клиентов, привлекает внешних, в том числе международных экспертов. В феврале 2019 года ЛУКОЙЛ представил на Российском инвестиционном форуме свою программу инновационного развития бизнеса битумных материалов. Так, компания планирует уже в ближайшее время увеличить ассортимент битумов с 40 до 100 продуктов и продолжить разрабатывать новые современные, в том числе модифицированные, битумные материалы для строительства дорог с увеличенным сроком службы.

Партнерство с регионами Другая важная сторона "дорожной" политики компании - сотрудничество с российскими регионами, качество дорог в которых традиционно числится в списке актуальных вопросов. Так, в мае 2019 года ЛЛК-Интернешнл заключила с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области разработок и испытаний современных дорожных битумов и асфальтобетонов. Чтобы городские автотрассы дольше служили и их качественнее ремонтировали, НИЦ из Кстово будет оказывать экспертную помощь местным дорожно-строительным организациям и компаниям-производителям. Например подбирать наиболее эффективные битумные материалы, учитывая климатическую специфику региона, определять оптимальные режимы производства асфальтобетонных смесей и технологии их укладки. Ежегодно для строительных и ремонтных работ в Санкт-Петербурге требуется в среднем около 40 тыс. тонн битума, поэтому одна из целей этого сотрудничества - увеличение межремонтного срока дорожного покрытия до 10–15 лет.

В марте 2020 года ЛЛК-Интернешнл подписала подобный документ с Министерством транспорта Кировской области. Компания будет помогать с технологиями строительства дорог и контролировать их качество, а на базе НИЦ будут обучаться сотрудники региональных дорожно-строительных организаций. ЛЛК-Интернешнл сотрудничает и с Владимирской областью. Это позволяет эффективно развивать весь топливно-энергетический комплекс региона, поддерживать дороги в хорошем состоянии и обеспечивать людей необходимыми нефтепродуктами. В автозаправочную сеть ЛУКОЙЛ во Владимирской области входят 45 АЗС и нефтебаза, доля компании в этом сегменте рынка достигает 40%. Ежегодно в региональный бюджет от компании поступает более 110 млн рублей налоговых отчислений.

Особого внимания заслуживает взаимодействие с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Именно благодаря этому региону появился ЛУКОЙЛ - в его аббревиатуре использованы начальные буквы трех городов: Лангепаса, Урая и Когалыма. Компания совместно с ГК "Северавтодор" приступила к проекту, направленному на повышение качества местных дорог, и первым этапом стала укладка опытно-экспериментального участка Нижневартовск – Радужный, состоявшаяся осенью 2020 года. По словам разработчиков, современный полимерно-битумный вяжущий материал в составе асфальтобетона позволит увеличить срок между строительством и ремонтом дороги в два раза - до 12 лет. А пока специалисты будут в течение трех лет следить за тем, как этот участок поведет себя в суровом северном климате, с целью дальнейшего масштабирования применения полимерно-битумных вяжущих ЛУКОЙЛ для строительства дорожного фонда региона. Стоит отметить, что этот продукт компании помог решить еще одну важнейшую задачу дорожно-строительной отрасли: появилась возможность транспортировать битумные вяжущие в горячем виде на расстояния до 3 тыс км с сохранением их качества. ХМАО – Югра - не единственный территориально удаленный регион, с которым сотрудничает ЛУКОЙЛ. Компания поставляет битумные материалы в города Иркутской области и Хабаровского края, в столице которого в 2021 году планируется отремонтировать 46 объектов дорожной сети. Доставлять битум в эти регионы будут с помощью мягких контейнеров "биг-бэг" - в них можно хранить продукцию до полугода и без специализированного транспорта возить на дальние расстояния.

200 битумовозов в сутки Увеличение количества поставок прямым образом сказывается на требованиях к логистике продукции. В связи с этим в конце октября 2020 года на производстве в Нижегородской области открылся новый центр отгрузки битумных материалов площадью более 13 тыс. квадратных метров и с пропускной способностью 200 битумовозов в сутки. Процесс отправки продукции четко отлажен и занимает минимум времени благодаря передовым цифровым решениям: здесь есть терминалы электронной очереди, зона досмотра транспорта, парковка с информационными экранами и автоматизированная весовая. В июне 2019 года для строительства и ремонта трасс федерального значения компания начала поставлять битумы марки PG (Performance Grade). Эти материалы предназначены специально для автодорог, построенных по системе объемного проектирования Superpave - именно она учитывает транспортную нагрузку и особенности климата, обеспечивая тем самым повышенные эксплуатационные характеристики дорожного покрытия.