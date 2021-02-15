Более 230 тыс. продуктовых наборов выдали нуждающимся семьям в Дагестане в период пандемии

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Свыше 230 тыс. наборов с продуктами раздали нуждающимся семьям в Дагестане в период пандемии коронавируса. Об этом в рамках встречи врио главы Дагестана Сергея Меликова с руководителями благотворительных фондов рассказала руководитель регионального министерства труда и социального развития Изумруд Мугутдинова.

"Более 230 тыс. семей в Дагестане были обеспечены продуктовыми наборами в период пандемии коронавируса. Это стало возможным благодаря поддержке благотворительных фондов, а также активной поддержке меценатов, в том числе сетей АЗС, которые обеспечивали топливом автоволонтеров", - сказала врио министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова.

В рамках встречи состоялась презентация системы взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и НКО "Социальный навигатор", работа которого направлена на адресную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

По итогам встречи благотворительные организации и меценаты за оказание помощи нуждавшимся в ней дагестанцам были отмечены благодарностями главы Республики Дагестан.

Ранее сообщалось, что власти Кировского района Махачкалы начали благотворительную доставку продуктов питания для малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане, по состоянию на 15 февраля, зарегистрировано 29 099 подтвержденных случаев заражения (плюс 72 человек за сутки), 26633 человек выздоровели, умерли 1297.