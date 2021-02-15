Украшения королевы Виктории выставили на торги Sotheby's в Лондоне

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Драгоценные памятные украшения королевы Виктории (1819-1901 годы), посвященные ушедшим близким, выставлены на торги аукциона Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

Среди них медальон с полосатым агатом и бриллиантами в память о матери Виктории - принцессы Саксен-Кобург-Заальфельдской. Эта реликвия, заказанная супругом монарха принцем Альбертом Саксен-Кобург-Готским (1819-1861 годы) в связи со смертью принцессы, содержит прядь ее волос. Кулон в виде креста с эмалью и ониксом, а также брошь из оникса с жемчугом изготовлены по заказу королевы Виктории в связи со смертью дочери принцессы Алисы. Она умерла в возрасте 35 лет от дифтерии.

Эти реликвии предварительно оценены от £1 до 3 тыс. (около $1,38 тыс.-4,15 тыс.) каждая. Они уйдут с молотка 24 марта на аукционе коллекции праправнучки Виктории Патрисии Нэтчбул, 2-й графини Маунтбеттен Бирманской.

По словам представителя Sotheby's Дэвида Макдональда, о существовании этих украшений, "ценность которых не в больших бриллиантах, а в полном, глубоко личном выражении потери и любви", никто ранее не знал. Их значение выяснилось во время подготовки аукциона.

Они просто клад для тех, кто "увлечен британской историей, королевой Викторией, личностью монарха". Эти украшения будут выставлены в штаб-квартире Sotheby's для всеобщего обозрения 20-23 марта. В числе особенно заинтересованных в приобретении этих украшений Макдональд назвал британские музеи.

До недавнего времени королева Виктория удерживала рекорд по продолжительности пребывания на британском троне - 63 года, семь месяцев и два дня. Однако в сентябре 2015 года это достижение было превзойдено Елизаветой II, которая взошла на трон в 1952 году в возрасте 25 лет. После того как 13 октября 2016 года ушел из жизни король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета стала самым долгоправящим из ныне живущих монархов мира. 21 апреля прошлого года она отпраздновала свой 94-й день рождения.