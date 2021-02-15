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Пандемия COVID-19

Театры и концертные залы в Подмосковье разрешили заполнять на 75%

Перед посещением культурного учреждения необходимо зайти на его сайт для покупки билета

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Заполняемость театров и концертных залов в Московской области с 16 февраля разрешено увеличить с 50% до 75%. Масочный режим и реализация билетов онлайн остаются обязательными, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального правительства.

"Министерство культуры Московской области выпустило распоряжение от 15 февраля 2021 года № 17РВ-24, согласно которому с 16 февраля 2021 года театрам, кинозалам, концертным организациям разрешено одновременное присутствие посетителей не более 75% от количества зрительских мест. Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, сохраняются", - значится в публикации.

Там уточняется, что перед посещением учреждения культуры необходимо зайти на его сайт для покупки билета, а при посещении - взять с собой маску.

Театры, кинотеатры и концертные залы возобновили работу в Подмосковье с 1 августа при условии заполнения помещений не более чем на 3 тыс. мест и при заполнении не более чем наполовину.

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