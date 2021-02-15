Скульптура Аленки из Нововоронежа стала собственностью группы компаний Евгения Хамина

ВОРОНЕЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Воронежский бизнесмен Евгений Хамин, глава группы компаний Хамина сообщил, что скульптура Алёнки, которую в понедельник за 2,6 млн рублей приобрела на торгах Российского аукционного дома жительница Воронежской области Елена Осипова, стала собственностью его группы компаний.

"Алёнка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. Мы, воронежцы, свое не отдаем. Тем более Алёнок", - написал Хамин на своей странице в Facebook.

В понедельник Российский аукционный дом провел торги по арт-объекту Алёнка, победителем была признана участница Елена Осипова. По данным пресс-службы ГК Хамина, Осипова является представителем этой структуры. "Алёнка будет установлена в парке скульптур сити-парка "Град", - сказал представитель пресс-службы ГК Хамина, уточнив, что он расположен на окраине Воронежа.

ГК Хамина ведет свою историю с 1993 года, в нее входят девелоперская, строительная, управляющая компании, несколько торговых центров, жилой массив и жилой комплекс, охранное предприятие, сеть предприятий общественного питания, сеть фитнес-клубов и другие предприятия.

В Нововоронеже, который находится в 40 км от Воронежа, 18 декабря 2020 года установили арт-объект - городскую скульптуру Алёнки. Установка была приурочена к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого позже основали город Нововоронеж. Село назвали в честь Алёнки, которая выбрала для населенного пункта участок на берегу ручья, но вскоре была убита разбойником Кудеяром. Образ Алёнки в скульптуре, особенно ее лицо, вызвал неоднозначную реакцию общественности, поэтому власти города 21 декабря демонтировали статую.

Владелец арт-объекта, воронежский индивидуальный предприниматель Владимир Пилипенко, вернул в бюджет Нововоронежа 1 млн рублей, решив продать скульптуру через аукцион, так как приобрести Алёнку захотели десятки бизнесменов и предпринимателей.