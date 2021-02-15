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Пандемия COVID-19

ВОЗ пока не советует делать обязательными сертификаты об иммунитете для путешественников

В организации отметили, что намерены продолжать обсуждать этот вопрос в будущем

ЖЕНЕВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рекомендует делать обязательными сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу в качестве требования для путешественников. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательным подобные сертификаты, - отметил он. - В противном случае у тех стран, у которых нет доступа к вакцинам, будут ограниченные возможности для того, чтобы разрешить своим жителям путешествовать".

"Однако мы намерены продолжать обсуждать этот вопрос в будущем, - подчеркнул Райан. - Его на регулярной основе рассматривает комитет по чрезвычайным ситуациям".

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