Минздрав утвердил условия допуска медработников к работе без сертификата в период пандемии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал приказ, согласно которому медицинские работники допускаются к работе в период пандемии без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации при соблюдении требований, утвержденных ведомством.

"Утвердить прилагаемые случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе, в частности, указывается, что в случае чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, допуск физических лиц к медицинской деятельности без получения сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста осуществляется при наличии документа, подтверждающего получение медицинского, фармацевтического или иного образования по определенной специальности, утвержденной Минздравом.

Кроме того, в случае оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом допуск физических лиц без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста допуск осуществляется при условии определенных требований, утвержденных отдельными положениями приказа Минздрава "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции".

Документ также устанавливает мораторий до 1 июня 2021 года на получение свидетельств об аккредитации специалиста лицами, завершившими освоение дополнительных профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования, а также лицами, получившими соответствующее образование в иностранном государстве или получившими профессиональное (немедицинское образование). Аккредитация специалистов, допущенных к осуществлению медицинской деятельности в соответствии с условиями, указанными в приказе, проводится с 1 июня 2021 года. Данный приказ Минздрава РФ действует до 1 января 2022 года.