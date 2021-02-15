Несовершеннолетним за уголовные проступки будут назначаться воспитательные меры

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Несовершеннолетние граждане, совершившие уголовные проступки, будут освобождаться от уголовной ответственности "с применением принудительной меры воспитательного воздействия". Соответствующее положение содержится во внесенном в понедельник Верховным судом РФ законопроекте о введении в Уголовный кодекс понятия "уголовные проступки".

"Несовершеннолетний, совершивший уголовный проступок, освобождается судом от уголовной ответственности с применением принудительной меры воспитательного воздействия", - говорится в тексте. Помимо этого, сохраняется действующее положение о том, что несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, не являющееся уголовным проступком, может быть освобожден от ответственности, если на него можно будет повлиять посредством принудительных мер.

К таким мерам относятся предупреждение, передача под надзор родителей либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Срок применения таких мер, как передача под надзор или ограничение досуга, может составить от месяца до года в случае совершения проступка.

"В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности", - сказано в законопроекте.