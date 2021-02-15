Беглов: реальное число перенесших COVID-19 в Петербурге втрое больше подтвержденных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Количество людей, которые перенесли коронавирус в Санкт-Петербурге бессимптомно и без обращения к врачам, по оценкам специалистов, может примерно в три раза превышать число подтвержденных случаев заражения за весь период пандемии. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник во время еженедельного обращения к горожанам на "Радио России" .

"С начала эпидемии лабораторно подтвержденный диагноз "коронавирус" имели в нашем городе порядка 350 тыс. человек, бессимптомных больных, по оценкам врачей, примерно в три раза больше", - сказал губернатор.

Он отметил, что теперь петербуржцы намного внимательнее соблюдают требования санитарной и социальной безопасности, но "спешить с дальнейшим снятием ограничений нельзя".

По последним данным, в Петербурге выявили 354 196 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 269 203 человека, умерли 10 512. За последние сутки в городе выявили 1 093 случая заражения.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто сообщал, что, по предварительным подсчетам, в Санкт-Петербурге за время пандемии переболели COVID-19 около полутора миллионов человек с учетом тех, кто перенес его в легкой форме и не обращался к врачам.