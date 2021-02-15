Власти закрывают зоны отдыха в Приэльбрусье в связи с высокой лавинной опасностью

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР), где располагается популярный горнолыжный курорт "Приэльбрусье", закрывает места отдыха в связи с высокой лавинной опасностью, возникшей из-за обильных снегопадов. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на странице муниципалитета в Instagram.

"В связи с высокой лавиноопасностью, связанной с обильными снегопадами и ураганными ветрами, с 15 февраля администрация Эльбрусского района рекомендует исключить возможность нахождения населения и отдыхающих в лавиноопасных местах, провести соответствующий инструктаж о соблюдении мер безопасности. Лавинной службой рекомендовано до стабилизации обстановки эксплуатацию горнолыжных трасс "Чегет", "Эльбрус" временно не проводить, нахождение людей в гостинице "Вершина" запретить, въезд автотранспорта, нахождение людей на Поляне Нарзанов, а также в летних домиках альпбазы "Шхельда" запретить", - говорится в сообщении.

Также запрещено передвижение людей по тропам Азау - Терскол, Чегет - Нарзаны, ограничено нахождение людей в скотных дворах поселка Терскол. Передвижение по дорогам поселков Терскол, Азау, а также по дороге тургостиница "Иткол" - Байдаевка и на участке дороги альпбаза "Адыл-Су" - альпбаза "Джантуган" разрешается исключительно на одиночным порядком, добавили в муниципалитете.

Последствия непогоды

Ранее в субботу и воскресенье на курорте ураганный ветер повалил деревья, что вызвало отключение электроэнергии, было прервано газоснабжение нескольких туристических объектов. Ниже курорта в городе Тырныаузе, административном центре Эльбрусского района, ветер сорвал крыши с нескольких многоквартирных домов и соцучреждений, были повалены деревья, повреждены линии электропередач, часть магистральной теплотрассы, а также линии газопровода. К полудню в воскресенье на объектах туристического комплекса и жилого сектора Приэльбрусья электро- и газоснабжение было восстановлено, сообщили в администрации Эльбрусского района.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил правительству республики принять оперативные меры по поддержке Эльбрусского района. На месте ликвидации последствий стихии постоянно находятся все ответственные службы, руководители профильных министерств.

Синоптики прогнозируют в ближайшее время в регионе обильный снегопад, а в МЧС предупредили, что лавинная опасность в горах Кабардино-Балкарии сохранится в ближайшие трое суток.

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы, а также на горе Чегет. В прошлом году на курорте побывали более 214 тыс. человек.