Глава ВОЗ призвал не ослаблять борьбу с коронавирусом, несмотря на снижение заболеваемости

ЖЕНЕВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно без послаблений продолжать применять меры по борьбе с коронавирусом, несмотря на снижение заболеваемости, которое продолжается пятую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В этому году число случаев COVID-19 снизилось почти наполовину - почти от 5 млн случаев за неделю, начавшуюся 4 января, до 2,6 млн за неделю, начавшуюся 8 февраля", - сказал он. "Это показывает, что простые меры в сфере здравоохранения срабатывают даже несмотря на присутствие новых разновидностей [коронавируса]", - пояснил глава ВОЗ, добавив, что "сегодня имеется больше надежды" на то, что пандемию удастся взять под контроль.

По его словам, в сложившейся ситуации "значение имеет то, как мы ответим на эту тенденцию [к снижению заболеваемости]". Проблема окончательно не решена, хотя ее масштабы уменьшились, и если "прекратить борьбу на любом из фронтов, то она вернется с оглушительным громом", предупредил гендиректор.