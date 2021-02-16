Роскачество назвало лучшие приложения онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Роскачество провело исследование мобильных приложений наиболее популярных онлайн-кинотеатров и по совокупности критериев назвало лучшими - ivi, "Кинопоиск" и MEGOGO. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ведомство протестировало 40 приложений: 20 для iOS и 20 для Android, испытания проводились по 168 критериям. Во время исследования специалисты искали фильмы и сериалы, скачивали их, анализировали тематические подборки, смотрели фильмы (в процессе проверялось, можно ли установить качество, уменьшить звук, включить субтитры и прочее), ставили оценки фильмам. Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного программного обеспечения (ПО). В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений онлайн-кинотеатров.

"Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование наиболее популярных мобильных приложений по просмотру кино и сериалов (онлайн-кинотеатров). <...> Более 70% приложений на обеих платформах получили отметку выше 3,5 баллов, что является хорошим показателем, не рекомендуемых к использованию приложений нет. <...> Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения ivi, "Кинопоиск" и MEGOGO на обеих платформах", - говорится в сообщении Роскачества.

Функциональность и удобство пользования

По данным Роскачества, одна из самых важных потребительских характеристик любого мобильного приложения - это функциональные возможности (в исследовании соответствующая группа параметров испытаний составила 38% от итоговой оценки приложений). Специалисты оценили карточки фильмов и сериалов, актеров и режиссеров, а также остальных членов съемочной группы, возможности просмотра и загрузки видеоконтента, сортировки и фильтрации материалов.

Возможность переключения между профилями без необходимости повторной авторизации отсутствует у половины онлайн-кинотеатров. Также эксперты проверяли, реализован ли в приложении режим родительского контроля, который позволяет ограничить детям доступ к контенту - полностью "детский режим" отсутствует у 38% приложений, за что они получили 0 баллов по данному критерию. Самой экзотической функцией для онлайн-кинотеатров оказались пропуск заставки сериала (есть только у "Кинопоиска", Netflix и Amediateka) и блокировка экрана смартфона при просмотре (есть только у Netflix, ivi, SPB TV и "Триколора"). Наиболее функциональные приложения: ivi, "Кинопоиск" и MEGOGO на обеих платформах.

Простота и удобство пользования мобильными приложениями оценивались экспертами по 24 критериям, которые составили в сумме 22% от итоговой оценки приложений - специалисты оценивали минимально необходимое количество действий для выполнения важных сценариев приложения, их синхронизацию и кроссплатформенность, наличие раздела "помощь", изменение темы оформления. Что касается адаптации для людей с ограниченными возможностями, то здесь результаты далеки от удовлетворительных. Относительно высокие баллы показали Amediateka и MEGOGO на Android (3,14 и 3,05 соответственно), остальные приложения набрали 2 балла и ниже. Наиболее удобные приложения по итогам исследования - Amediateka, "Большое ТВ" и Peers.TV на iOS; Amediateka, "ОНЛАЙН ТВ" и "МТС ТВ" на Android.

Информационная безопасность и правовая оценка В этом исследовании группа параметров безопасности составила 15% от итоговой оценки приложений. Эксперты оценивали, запрашивает ли онлайн-кинотеатр только минимально необходимые пользовательские данные, какие доступны способы авторизации, запрашивает ли сервис только необходимые разрешения, можно ли удалить аккаунт (через приложение нельзя ни у кого).

При оценке идентификации по электронной почте дополнительно анализировалось, требует ли приложение придумать сложный пароль, и есть ли у него возможность подключить двухфакторную аутентификацию - реализовано только у приложения PREMIER. Наименее защищенный доступ к аккаунту, а именно только по электронной почте и без требований к паролю, зафиксирован у приложений "ОНЛАЙН ТВ" и Amediateka.

Отдельно анализировалась безопасность передачи пользовательских данных. Для этого эксперты производили захват всего трафика, который пересылает приложение, с помощью специализированного ПО (Wireshark), а затем анализировали его на наличие незашифрованных пользовательских данных. Эксперты также проверяли безопасность передачи данных самого приложения (его контента), например графических элементов интерфейса, которые в случае наличия уязвимости теоретически могут быть заражены вредоносным ПО. По совокупности критериев все приложения признаны безопасными, их оценки превышают 4 балла.

Юристы Автономной некоммерческой организации "ПравоРоботов" проанализировали политики на соответствие российскому законодательству, а также проверили их по нескольким необязательным с точки зрения законодательства, но важным для пользователей критериям. В целом большинство исследованных приложений показали хорошие результаты, набрав 4 балла и выше, исключение - сервис Netflix, получивший 3,5 балла за передачу данных третьим лицам и отсутствие информации о сроках обработки и хранения персональных данных.

Также у Netflix и сервисов "СПБ ТВ" и "Большое ТВ" не запрашивается согласие на обработку и хранение данных в приложениях. У 30% приложений в политиках конфиденциальности указан сбор персональных данных и передача их рекламодателям в целях показа персонализированных объявлений, в их числе "ОНЛАЙН ТВ", "Кино1ТВ", MEGOGO, START, "МегафонТВ", ivi и "КиноПоиск". Лучший результат по совокупности всех правовых критериев - у онлайн-кинотеатра PREMIER.