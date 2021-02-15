"Радио Свобода" оштрафовали на 19,3 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода" оштрафовано на 19,3 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов, заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. Мировой суд рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 19,3 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что представители ООО "РСЕ/РС" присутствовали при возбуждении дел 12 и 13 января, а также 3 февраля 2021 года. В настоящий момент дела возбуждаются в отсутствие представителей. В Роскомнадзор поступил запрос от ООО "РСЕ/РС" о разъяснении требований законодательства РФ, касающихся маркировки материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ответ на запрос был вручен 3 февраля.

По закону, материалы зарубежных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма призвана информировать, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода" и его гендиректор за отсутствие маркировки иностранного агента оштрафованы на 11 млн рублей. Глава Русской службы "Радио свобода" Андрей Шарый сообщал ТАСС, что судебные заседания проходят два - три раза в неделю и на каждом заседании [их] штрафуют, "несмотря на обоснованные возражения адвокатов". "Корпорация считает все это несправедливым, решение каждого суда будет обжаловано", - указал Шарый.